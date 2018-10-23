В Подмосковье мошенница ограбила пенсионера, притворившись его внучкой

23 Окт. 14:43 2018-10-23T14:43:58+03:00

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В подмосковных Химках мошенница обворовала пожилого мужчину, притворившись его внучкой. 29-летняя женщина постучалась в квартиру пенсионера и назвалась его родственницей, после чего пожилой дедушка впустил «внучку».

Мошенница подарила пенсионеру банку меда и рассказала, что попала в сложную финансовую ситуацию. Якобы ей необходимо погасить кредит, и ей не хватает 75 тысяч рублей. Получив эту сумму, воровка скрылась.

Позже, разобравшись, что его обманули, 89-летний пострадавший обратился в полицию, передает телеканал «360».

В результате, мошенницу удалось задержать. Ею оказалась жительница Краснодарского края с судимостью. Во время досмотра у нее были найдены похищенные деньги. Всю сумму сотрудники полиции вернули пострадавшему пенсионеру. А в отношении преступницы возбудили уголовное дело.

В настоящее время мошенница находится под арестом. За очередное нарушение закона ей грозит до десяти лет тюремного заключения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».