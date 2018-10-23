2018-10-23T14:43:58+03:00
Происшествия

В Подмосковье мошенница ограбила пенсионера, притворившись его внучкой

Воровку задержала полиция
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Полиция задержала мошенницуПолиция задержала мошенницуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В подмосковных Химках мошенница обворовала пожилого мужчину, притворившись его внучкой. 29-летняя женщина постучалась в квартиру пенсионера и назвалась его родственницей, после чего пожилой дедушка впустил «внучку».

Мошенница подарила пенсионеру банку меда и рассказала, что попала в сложную финансовую ситуацию. Якобы ей необходимо погасить кредит, и ей не хватает 75 тысяч рублей. Получив эту сумму, воровка скрылась.

Позже, разобравшись, что его обманули, 89-летний пострадавший обратился в полицию, передает телеканал «360».

В результате, мошенницу удалось задержать. Ею оказалась жительница Краснодарского края с судимостью. Во время досмотра у нее были найдены похищенные деньги. Всю сумму сотрудники полиции вернули пострадавшему пенсионеру. А в отношении преступницы возбудили уголовное дело.

В настоящее время мошенница находится под арестом. За очередное нарушение закона ей грозит до десяти лет тюремного заключения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дамаске после семилетнего перерыва открылся Национальный музей
На юго-востоке Москвы мужчина шесть раз выстрелил в своего соседа
Сбербанк заявил, что утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентам
Дональд Трамп застрял на входе в президентский самолет
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой
Питтсбургские евреи обвинили Трампа в "националистической" политике после стрельбы в синагоге
У будущей королевы Норвегии обнаружили неизлечимую болезнь
В России картофель, мясо и зерно хотят облучать атомом, чтоб они не портились
Первые комплексы «Авангард» встанут на боевое дежурство в конце 2019 года
Песков заявил о начале подготовки встречи Путина и Трампа в Париже
Матвиенко: Власти РФ сделают все возможное, чтобы в стране не было антисемитизма
Японская принцесса Аяко отказалась от титула и вышла замуж за простолюдина
В авиакатастрофе у берегов Индонезии никто не выжил
Потерпевший крушение индонезийский боинг имел неисправность при прошлом полете
В США признали беззащитность зарубежных баз перед российскими ракетами
Новый саммит по Сирии запланировали на конец ноября
В России успешно испытали ключевой элемент космического ядерного двигателя
Появились первые видео с места крушения индонезийского Boeing
Прокуратура Пенсильвании просит одобрить смертную казнь для питтсбургского стрелка
ГИБДД не смогла вынести более 5 млн штрафов из-за ошибки в базе данных
Великобритания знала о планах похищения журналиста Хашукджи
Татьяна Лебедева рассказала, почему не стала обжаловать свои допинг-пробы