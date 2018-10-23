2018-10-23T15:18:44+03:00
В мире

В Грузии предлагают сажать за карту страны без Абхазии и Южной Осетии

Нарушителей ждет срок лишения свободы до двух лет
Сакина НУРИЕВА
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В Грузии могут посадить за карту страны без Абхазии и Южной ОсетииВ Грузии могут посадить за карту страны без Абхазии и Южной ОсетииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Парламент Грузии зарегистрировал законопроект, согласно которому за производство, распространение или ввоз в страну карт без Абхазии и Южной Осетии в составе республики грозит уголовное наказание.

Документ составили депутаты от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Ираклий Сесиашвили и Отар Чрдилели.

В Уголовном кодексе Грузии появится новая статья "343 прима" — "изготовление, производство, распространение, рекламирование, реализация, ввоз в Грузию или вывоз из Грузии печатного издания карты, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии или иного продукта, содержащего такое изображение".

Нарушителям закона будет грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Данный законопроект появился после недавних событий в Грузии. Во время 43-й Всемирной шахматной олимпиады в Батуми делегация из российского Ханты-Мансийска распространила на территории страны сувениры, в том числе карту мира, на которой Грузия указывалась без Абхазии и Южной Осетии. Олимпиада проводилась с 23 сентября по 6 октября.

Абхазия и Южная Осетия де-факто не контролируются Грузией с начала 1990-х годов. Россия признала независимость этих республик после вооруженного конфликта между грузинской и южноосетинской сторонами в 2008 году. В ответ Грузия разорвала дипотношения с Россией, а регионам был дан статус оккупированных территорий.

Ранее kp.ru писал о том, что происходит в Грузии и Южной Осетии спустя 10 лет после войны.

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