2018-10-23T16:09:38+03:00
Политика

Медведев рассказал, кого коснутся антиукраинские санкции Москвы

Премьер-министр РФ пообещал в ближайшее время представить содержание специальных экономических мер против Киева
Денис СУХОВ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАСС
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В ближайшее время российское правительство представит содержание специальных экономических мер против украинских физических и юридических лиц, которые разрабатываются в ответ на санкции Киева. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, будет опубликован список лиц, которых коснутся ответные санкции Москвы. При этом премьер подчеркнул, что ограничительные меры не будут распространяться на рядовых украинцев в целом, однако под них подпадут сотни людей, «которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны».

«Там и представители бизнеса, и другие люди...Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», - пояснил Медведев.

Кроме того, санкции распространят на компании и предприятия, контролируемые попавшими в «черный список» украинскими гражданами. Также российское правительство установит дополнительные ограничения на иморт товаров с Украины (в настоящее время в отношении Киева уже действует продовольственное эмбарго).

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать специальные экономические меры в ответ на антироссийские санкции Украины, а также определить круг лиц, которых коснутся эти меры реагирования.

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