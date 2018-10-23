2018-10-23T16:15:45+03:00
В мире

В Китае состоялось открытие самого длинного в мире морского моста

Переправа сократит время поездки из Гонконга в Чжухай с 4 часов до 30 минут
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китайские Гонконг, Макао и Чжухай теперь связаны морским мостомКитайские Гонконг, Макао и Чжухай теперь связаны морским мостомФото: REUTERS
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Во вторник, 23 октября, в китайском городе Чжухай состоялось открытие самого протяженного в мире моста над морем. На торжественной церемонии присутствовал сам председатель КНР Си Цзиньпин.

Он высказал уверенность в том, что новая переправа положительно скажется на экономике страны. По предварительной оценке, ежедневно по мосту будут проезжать порядка 9,2 тысячи транспортных средств, а время поездки из Гонконга в Чжухай сократится с 4 часов до 30 минут, передает BBC News.

Переправа состоит из надводной части, подводного туннеля и нескольких искусственных островов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переправа состоит из надводной части, подводного туннеля и нескольких искусственных острововФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что речь идет строении общей протяженностью 55 км. Причем 6,7 км из них представляют собой подводный тоннель, созданный, чтобы не мешать судоходному движению.

Переправа связывает между собой Гонконг, Макао и Чжухай, и благодаря сложной конструкции способна выдержать сильнейшие землетрясения и другие стихийные бедствия, которые не являются редкостью в данном регионе.

Так, например, в прошлом году мост уже выдержал мощный тайфун "Хато", от последствий которого пострадали более ста человек.

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