NYT: Киберкомандование США начало операцию против "вмешательства" РФ в выборы
Соединенные Штаты начали кибероперацию, направленную на предотвращение предполагаемого вмешательства России в американское выборы. Речь идет о промежуточной избирательной кампании в Конгресс, которая стартует в ноябре этого года.
О создании рабочей группы по борьбе со вмешательством в выборы при Киберкомандовании Вооруженных сил США стало известно еще летом. Именно ее сотрудники теперь и борются с мнимой угрозой.
По данным газеты The New York Times, специалисты мониторят интернет и выискивают граждан, которые, по их мнению, распространяют дезинформацию с целью повлиять на американские выборы. После таким пользователям рассылают предупреждения - людям сообщают, что американская разведка следит за их действиями. Как именно такие послания доставляются, неизвестно.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне уже заявили о намерении наказать Россию за "вмешательство" в выборы, которые еще даже не состоялись. Вместе с подготовкой к избирательной кампании, конгрессмены также занимаются разработкой новых санкций против нашей страны.