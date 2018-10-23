2018-10-23T16:36:16+03:00
Политика

NYT: Киберкомандование США начало операцию против "вмешательства" РФ в выборы

Члены рабочей группы мониторят интернет и рассылают подозрительным личностям предупреждения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США запустили первую кибероперацию по защите выборов от РоссииСША запустили первую кибероперацию по защите выборов от РоссииФото: REUTERS
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Соединенные Штаты начали кибероперацию, направленную на предотвращение предполагаемого вмешательства России в американское выборы. Речь идет о промежуточной избирательной кампании в Конгресс, которая стартует в ноябре этого года.

О создании рабочей группы по борьбе со вмешательством в выборы при Киберкомандовании Вооруженных сил США стало известно еще летом. Именно ее сотрудники теперь и борются с мнимой угрозой.

По данным газеты The New York Times, специалисты мониторят интернет и выискивают граждан, которые, по их мнению, распространяют дезинформацию с целью повлиять на американские выборы. После таким пользователям рассылают предупреждения - людям сообщают, что американская разведка следит за их действиями. Как именно такие послания доставляются, неизвестно.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне уже заявили о намерении наказать Россию за "вмешательство" в выборы, которые еще даже не состоялись. Вместе с подготовкой к избирательной кампании, конгрессмены также занимаются разработкой новых санкций против нашей страны.

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