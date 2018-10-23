2018-10-23T16:43:03+03:00
Общество

Минкультуры объявило о голосовании за любимый музей

Граждане смогут выбрать любимое учреждение из более 4 тыс. организаций
Сакина НУРИЕВА
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Минкультуры объявило о голосовании за любимый музей. На фото музей "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге.Минкультуры объявило о голосовании за любимый музей. На фото музей "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге.Фото: Илья СМИРНОВ
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4 ноября в рамках акции "Ночь искусств" стартует всероссийское голосование "Мой любимый музей". Об этом сообщил директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ Вадим Ваньков.

Граждане смогут проголосовать за свое любимое заведение на портале "Культура.РФ". Ваньков сообщил, что в голосовании участвуют как за федеральные, так и небольшие сельские музеи.

Всего в каталоге портала зарегистрировано более 4 тыс. организаций. Об итогах голосования сообщат в конце декабря. Самых активных участников ждут награды.

В октябре текущего года kp.ru сообщад, что у Мариинского театра откроют филиал музея «Кижи». Об этом стало известно на презентации концепции развития музея-заповедника в Минкульте. Министр культуры Владимир Мединский поддержал идею открытия филиала музея-заповедника «Кижи» в Петербурге.

Ранее Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о намерении поддержать отечественное кино.

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