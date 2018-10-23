2018-10-23T17:20:33+03:00
Общество

В Японии работникам начали платить за здоровый сон

Сотрудникам начали начислять бонусы за отдых более 6 часов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Японии за полноценный сон будут доплачиватьВ Японии за полноценный сон будут доплачиватьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководство одной из японских компаний начало доплачивать сотрудникам за здоровый сон. Руководство считает очень важным вести здоровый образ жизни, поэтому всеми возможными мерами стимулирует сотрудников на правильное питание и отказ от вредных привычек.

Недавно работодатели задумались о том, что полезно будет еще и следить за тем, чтобы работники могли полноценно отдыхать. Чтобы сотрудникам было не повадно бодрствовать всю ночь напролет, в компании ввели особые бонусы. Так, работник, который будет спать более шести часов в день пять дней в неделю, будет получать особые выплаты в размере 500 баллов, а за шесть ночей полноценного отдыха — 600 баллов. Один балл приравнивается к 1 иену, и расплатиться начислениями можно в корпоративном кафе.

Примечательно, что те сотрудники, которые весь месяц будут соблюдать режим, получат дополнительно еще тысячу баллов, пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, сотрудники в Японии смогут обогатиться примерно на $50 в месяц, если будут полноценно отдыхать каждую ночь.

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