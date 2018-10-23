В Японии работникам начали платить за здоровый сон
Руководство одной из японских компаний начало доплачивать сотрудникам за здоровый сон. Руководство считает очень важным вести здоровый образ жизни, поэтому всеми возможными мерами стимулирует сотрудников на правильное питание и отказ от вредных привычек.
Недавно работодатели задумались о том, что полезно будет еще и следить за тем, чтобы работники могли полноценно отдыхать. Чтобы сотрудникам было не повадно бодрствовать всю ночь напролет, в компании ввели особые бонусы. Так, работник, который будет спать более шести часов в день пять дней в неделю, будет получать особые выплаты в размере 500 баллов, а за шесть ночей полноценного отдыха — 600 баллов. Один балл приравнивается к 1 иену, и расплатиться начислениями можно в корпоративном кафе.
Примечательно, что те сотрудники, которые весь месяц будут соблюдать режим, получат дополнительно еще тысячу баллов, пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.
Таким образом, сотрудники в Японии смогут обогатиться примерно на $50 в месяц, если будут полноценно отдыхать каждую ночь.