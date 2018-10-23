Тимошенко призвала создать движение против повышения цен на газ

23 Окт. 17:24 2018-10-23T17:24:13+03:00

По словам лидера "Батькивщины", сейчас украинцы просто не понимают. как им отапливать свое жилье и чем за это платить

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала украинцев объединиться в движение против повышения цен на газ и в эту среду, 24 октября, организовать протестные акции у администрации президента страны, а также возле областных государственных аппаратов.

По мнению политика, сейчас людям необходимо помочь остановить "эти мега-авантюрные сделки", последствиями которым многие "крайне возмущены".

"Я давно уже не видела такого агрессивного отношения людей к власти. Они не знают, как им жить, как отапливать свое жилье. Они не понимают, чем платить… Люди просят действовать", - приводятся слова Тимошенко на сайте партии.

При этом глава "Батькивщины" заявила, что ситуацию с ценами на газ не спасут даже обещанные украинским лидером Петром Порошенко субсидии, ведь в проекте бюджета на следующий год данная графа расходов в 1,5 раза меньше, чем в 2018-м.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад правительство незалежной приняло решение о повышении тарифов на газ для населения на 23,5% уже со следующего месяца. Теперь украинцам придется платить около 18 тысяч рублей за одну тысячу кубометров. При этом в апреле 2019 года тарифы поднимут еще на 18%, также повышение ожидается в следующем октябре.