2018-10-23T17:40:42+03:00
Политика

Наталья Касперская рассказала о кибервойне с США

США снова опасаются, что Россия вмешается в предстоящие выборы
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments5
США грозится пугает Россию кибервойнойСША грозится пугает Россию кибервойнойФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ноябре в США пройдут выборы в Конгресс. Кибернетическое командование США впервые в истории приступило к операции в киберпространстве. Цель у виртуальной операции одна – не допустить вмешательства в выборы.

Специалист по IT-безопасности, сооснователь «Лаборатории Касперского» и генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская допускает возможность, что США может обрушить нашу интернет-инфраструктуру. Это может произойти из-за того, что Интернет у нас базируется на службе доменных имен, которая управляется США.

Но это теория. На практике же пока опасаться нечего, никаких конкретных угроз в адрес России высказано не было.

- США постоянно ведут операции, в последнее время уже неприкрыто. Вообще, инфраструктура информационных технологий уязвима. Поэтому атака — это вещь такая, обоюдоострая, можем же и обратно атаковать. Технические возможности для этого есть», — сказала Наталья Касперская в интервью ФАН.

Сайт kp.ru рассказывал, что специалисты из США мониторят интернет и выискивают граждан, которые, по их мнению, распространяют дезинформацию с целью повлиять на американские выборы. После таким пользователям рассылают предупреждения - людям сообщают, что американская разведка следит за их действиями. Как именно такие послания доставляются, неизвестно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвал на шахте в Китае унес жизни 19 человек
Постоянные члены СБ ООН выступили против Договора о запрете ядерного оружия
Владимир Путин поздравил Жаира Болсонару с победой на выборах
Президент Зимбабве посетит Россию в январе 2019 года
МИД РФ: выход США из Договора о РСМД обсудят на Совете Россия - НАТО
Песков прокомментировал закрытие журнала The New Times из-за штрафа на 22 млн
В России стали больше экономить на одежде и отдыхе
Песков прокомментировал идею пригласить Мегин Келли работать в России
Audi отзывает в России 6,7 тысяч автомобилей
Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ХДС в декабре
В США увидели угрозу своим иностранным базам
Пожар на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве: Над районом поднимается густой дым
Президент Индонезии поручил расследовать причины крушения Boeing 737
В Дамаске после семилетнего перерыва открылся Национальный музей
На юго-востоке Москвы мужчина шесть раз выстрелил в своего соседа