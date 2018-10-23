Наталья Касперская рассказала о кибервойне с США

23 Окт. 17:40 2018-10-23T17:40:42+03:00

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В ноябре в США пройдут выборы в Конгресс. Кибернетическое командование США впервые в истории приступило к операции в киберпространстве. Цель у виртуальной операции одна – не допустить вмешательства в выборы.

Специалист по IT-безопасности, сооснователь «Лаборатории Касперского» и генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская допускает возможность, что США может обрушить нашу интернет-инфраструктуру. Это может произойти из-за того, что Интернет у нас базируется на службе доменных имен, которая управляется США.

Но это теория. На практике же пока опасаться нечего, никаких конкретных угроз в адрес России высказано не было.

- США постоянно ведут операции, в последнее время уже неприкрыто. Вообще, инфраструктура информационных технологий уязвима. Поэтому атака — это вещь такая, обоюдоострая, можем же и обратно атаковать. Технические возможности для этого есть», — сказала Наталья Касперская в интервью ФАН.

Сайт kp.ru рассказывал, что специалисты из США мониторят интернет и выискивают граждан, которые, по их мнению, распространяют дезинформацию с целью повлиять на американские выборы. После таким пользователям рассылают предупреждения - людям сообщают, что американская разведка следит за их действиями. Как именно такие послания доставляются, неизвестно.