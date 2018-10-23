2018-10-23T17:43:53+03:00
Политика

Путин выступил за продление надзорных каникул для малого бизнеса

Мораторий на плановые проверки предлагается сохранить еще на два года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выступил за продление так называемых надзорных каникул для части малого бизнеса. Речь идет о наложенном три года назад моратории на плановые проверки по государственному контролю.

В декабре 2019-го эти каникулы заканчиваются. За все время они охватили около полумиллиона предпринимателей, позволили поддержать малый бизнес в кризисной ситуации и сократить его издержки.

"Предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года", - сказал Путин во время выступления на форуме организации "Опора России".

Сайт kp.ru писал о том, что данный мораторий распространяется на все сферы, кроме связанных с безопасностью людей и сооружений. Так, например, управляющие компании в сфере ЖКХ все равно подвергались плановым проверкам. Остальные же предприятия могли столкнуться лишь с неплановыми визитами контролеров.

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