2018-10-23T17:53:28+03:00
В мире

Пенс назвал убийство журналиста Хашукджи атакой на свободу прессы

США намерены "докопатся до истины" в деле обозревателя The Washington Post
Сакина НУРИЕВА
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Пенс назвал убийство журналиста Хашукджи атакой на свободу прессыПенс назвал убийство журналиста Хашукджи атакой на свободу прессыФото: REUTERS
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Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи является атакой на свободу прессы. С такой речью политик выступил на конференции в Вашингтоне, организованной газетой The Washington Post.

"Я хочу заверить всех здесь и заверить американский народ в том, что мы докопаемся до истины, выясним все относительно этого жестокого убийства журналиста, невинного человека, диссидента. Это не останется без ответа со стороны США, а также, как я ожидаю, без международного ответа", - сказал Пенс.

23 октября тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство журналиста Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле было спланировано заранее.

Джамаль Хашукджи был известен как обозреватель газеты The Washington Post. Он часто выступал с острой критикой Эр-Рияда. В 2017 году журналист покинул Саудовскую Аравию и постоянно проживал в США.

2 октября, Хашукджи имел неосторожность зайти в консульство королевство в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой. С тех пор никто журналиста не видел. В то же время турецкие власти заподозрили, что в дипмиссии Хашукджи пытали, а затем убили.

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