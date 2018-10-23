2018-10-23T17:54:13+03:00
Политика

Владимир Путин призвал упростить все условия ведения бизнеса

В первую очередь за счет использования цифровых технологий и ограничения форм отчетности
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Президент России Владимир Путин призвал предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, используя возможности цифровых технологий и ограничив формы отчетности. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании форума «Малый бизнес - национальный проект!», сообщает агентство ТАСС.

«Следует совершенствовать и расширять линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в наиболее значимых сферах. Это, в том числе, небольшие, высокотехнологичные компании и стартапы, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, а также социальное предпринимательство», - сообщил Владимир Путин.

Президент России поручил правительству подготовить исчерпывающий перечень документов, которые малый и средний бизнес должен предоставлять в госструктуры для отчетности.

«Чтобы у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, тихой сапой нагружать бизнес и вводить все новые формы отчетности», - уточнил Владимир Путин.

Президент также предлагает разрешить представителям малого и среднего предпринимательства вместе с контрольно-надзорными органами размещать информацию о проверках в соответствующих реестрах.

Кроме того, Путин считает возможным увеличить объем закупок компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса до 5 трлн. рублей в год к 2024 году.

«Теперь корпорации малого и среднего предпринимательства совместно с бизнесом предстоит взять следующую высоту: к 2024 году довести объем закупок компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса до 5 трлн. рублей, - подчеркнул президент. - Вполне достижимый результат».

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