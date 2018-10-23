Путин призвал предельно упростить процедуры создания и ведения бизнеса
Президент России Владимир Путин призвал упростить процедуры создания и ведения бизнеса. Такое предложение он озвучил в ходе выступления на пленарном заседании форума "Малый бизнес - национальный проект!".
"Нам нужно предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса. Сделать их необременительными, дружественными для предпринимателей, естественно, сохранив баланс между свободами предпринимательства и интересами граждан, общества, государства", - сказал глава государства.
По мнению Путина, для реализации такого плана необходимо избавить предпринимателей от "вороха бумаг" и по возможности больше использовать цифровые технологий.
В рамках данной задумки правительству было поручено подготовить исчерпывающий перечень документов, которые бизнесмены малого и среднего звена должны предоставлять в государственные структуры для отчетности. Президент считает, что это позволит уберечь отдельных чиновников от "соблазна" вводить все новые формы отчетности и "тихой сапой нагружать бизнес".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Путин предложил также продлить так называемые надзорные каникулы.