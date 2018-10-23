Любители сидеть на диване болеют в пять раз чаще

23 Окт. 18:15 2018-10-23T18:15:23+03:00

Врачи бьют тревогу: люди ведущие малоподвижный образ жизни болеют гораздо чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистика смертности у неспортивных людей в пять больше, чем у тех, кто ведет подвижный образ жизни

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Ученые из клиники в Кливленде пришли к выводу, что отсутствие физической нагрузки наносит организму больший вред, чем плохие привычки или некоторые заболевания.

Доктор Вэйл Джабер делится подробностями исследования. Оказывается, что неспортивные жители планеты чаще болеют и в пять раз больше рискуют умереть раньше, чем любители фитнеса.

Малоподвижный образ жизни уже давно пора воспринимать, как самую настоящую болезнь.

Даже люди с почечной недостаточностью умирают в два раза реже, чем неактивные люди.

Даже минимальные физические нагрузки, такие как ходьба, гимнастика принесут результат.

Такие выводы ученые делают после длительных наблюдений. Целых 23 года они наблюдали и анализировали жизнь 120 тысяч человек.

Показатели смертности были ниже у тех, кто занимался бегом, фитнесом или просто много ходил, сообщает «Утро.ру».