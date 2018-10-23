Любители сидеть на диване болеют в пять раз чаще
Ученые из клиники в Кливленде пришли к выводу, что отсутствие физической нагрузки наносит организму больший вред, чем плохие привычки или некоторые заболевания.
Доктор Вэйл Джабер делится подробностями исследования. Оказывается, что неспортивные жители планеты чаще болеют и в пять раз больше рискуют умереть раньше, чем любители фитнеса.
Малоподвижный образ жизни уже давно пора воспринимать, как самую настоящую болезнь.
Даже люди с почечной недостаточностью умирают в два раза реже, чем неактивные люди.
Даже минимальные физические нагрузки, такие как ходьба, гимнастика принесут результат.
Такие выводы ученые делают после длительных наблюдений. Целых 23 года они наблюдали и анализировали жизнь 120 тысяч человек.
Показатели смертности были ниже у тех, кто занимался бегом, фитнесом или просто много ходил, сообщает «Утро.ру».