2018-10-23T18:34:54+03:00
Происшествия

Канадский рэпер Джон Джеймс погиб на съемках клипа

Музыкант сорвался с большой высоты во время прогулки по крылу летящего самолета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Известный в Канаде рэпер Джон Джеймс Мак-Мюррей. Фото: @jonjamesИзвестный в Канаде рэпер Джон Джеймс Мак-Мюррей. Фото: @jonjamesФото: Instagram.com
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Канадский рэпер Джон Джеймс Мак-Мюррей погиб во время съемок своего музыкального клипа. Мужчина должен был пройтись по крылу летящего самолета Cessna, но потерял равновесие и сорвался вниз с большой высоты. О трагическом инциденте рассказал менеджер музыканта.

По его словам, все произошло в минувшую субботу, 20 октября. Именно в этот день Джон Джеймс должен был исполнить опасный трюк. Рэпер усердно готовился ради этого проекта и много тренировался, но в самый ответственный момент, будучи уже высоко над землей, все же сорвался вниз.

"Джон держался за крыло, пока не стало слишком поздно, и когда он его отпустил, времени раскрыть парашют не оставалось", — цитирует Huffpost Canada агента артиста.

jonjamesjonjames
Any day spent with @BushyWayne
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В результате полученных травм рэпер скончался на месте. На момент смерти ему было всего 34 года. До того, как серьезно увлечься музыкой, Мюррей профессионально занимался лыжным видом спортом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее трагический инцидент произошел также на съемках фильма в Калужской области. Один из задействованных в картине танков буквально переехал 31-летнего каскадера.

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