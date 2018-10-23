На дне Черного моря обнаружили самый древний сохранившийся корабль

23 Окт. 18:55 2018-10-23T18:56:08+03:00

Это древнегреческое судно затонуло около 2400 лет назад и сохранилось лишь благодаря низкому содержанию кислорода на большой глубине

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Исследователи британской организации The Black Sea Maritime Archaeology Project обнаружили на дне Черного моря самый древний на планете сохранившийся корабль. Речь идет о 23-метровом древнегреческом торговом судне, которое затонуло более 2400 лет недалеко от берегов Болгарии.

Найти его удалось благодаря дистанционно управляемому подводному аппарату, которому пришлось опуститься на глубину ниже 200 метров. Согласно кадрам со дна моря, корабль уже долгие годы лежит на левом боку, при этом его мачта, руль и даже скамьи для гребцов не повреждены. Такая сохранность была обеспечена именно глубиной - на этом уровне Черного моря почти нет кислорода.

Теперь же ученые в один голос утверждают, что судно очень похоже изображение с древнегреческой вазы Siren Vase, которая в настоящий момент хранится в Британском музее.

"Никто не мог предположить, насколько точным был рисунок на вазе. Ведь было неизвестно, рисовал ли вообще художник с оригинала", - цитирует газета The Times профессора археологии в Университете Саутгемптона Джона Адамса.

Сайт kp.ru писал о том, что в сентябре еще один затонувший корабль обнаружили в районе крымского мыса Тарханкут. Судно под названием "Четвертый" пролежало на дне моря почти 100 лет.