Король Саудовской Аравии встретился с родными убитого в Стамбуле журналиста

23 Окт. 19:10 2018-10-23T19:11:14+03:00

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд встретился с родственниками убитого в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Разговор состоялся в этот вторник, 23 октября, в государственной резиденции в Эр-Рияде.

Сообщается, что монарх принес свои соболезнования в связи с гибелью обозревателя газеты The Washington Post. В этот момент на встрече присутствовали сын убитого Салах бен Джамаль Хашукджи и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, передает агентство SPA.

Напомним, что в начале октября журналист зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой, однако больше его никто не видел. Долгое время в дипмиссии утверждали, что мужчина пропал уже после того, как покинул здание, однако турецкие власти изначально придерживались другой версии.

Они выяснили, что на самом деле Хашукджи долгое время допрашивали, пытали, потом убили, а тело скинули в колодец на территории резиденции саудовского консула. По одной из версий. непосредственными исполнителями преступления стали саудовские разведчики, передает сайт kp.ru.