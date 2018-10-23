Глушаков не пришел попрощаться с Каррерой

СЕГОДНЯ 19:52 2018-10-23T19:52:51+03:00

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Сегодня уже бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера попрощался с игроками команды. Футболисты и наставник, который в прошлом году привел их к победе в чемпионате России, встретились в ресторане, где и сделали фото на память. Любопытно, что на карточке нет капитана «Спартака» Дениса Глушакова, у которого с тренером произошел конфликт.

Прощание футболистов "Спартака" с Каррерой.

А вот второй участник интернет-сканала с Каррерой Андрей Ещенко на встречу пришел. Напомним, что обеих футболистов Карерра отправил в дубль. А вчера, на следующий день после увольнения итальянца, Глушаков и Ещенко уже тренировались с основным составом.

Сейчас «Спартак» готовится к игре Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». Игра состоится 25 октября, в четверг, в Глазго. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.