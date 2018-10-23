Путин задал Болтону вопрос про стрелы и оливки на гербе США

23 Окт. 19:56 2018-10-23T19:56:22+03:00

Президент России напомнил, что плоды масличного дерева символизируют миролюбие, и спросил не склевал ли их американский орлан [видео]

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Президент России Владимир Путин во время встречи с советником лидера США по нацбезопасности Джоном Болтоном решил уточнить у него, что именно изображено на американском гербе.

Глава государства припомнил, что эмблема включает в себя образ орлана, который держит в лапах 13 стрел и оливковую ветвь с 13 плодами масличного дерева, а после этого задал неожиданный вопрос.

"Ваш орлан уже все оливки склевал и остались одни стрелы?", - спросил президент.

При этом он подчеркнул, что ему было бы очень интересно поговорить с Болтоном не только как с помощником президента США, но и как со специалистом в области контроля над вооружениями. Американский политик на это заявил, что, несмотря на различия в национальных интересах двух стран, встречаться вот так и находить точки соприкосновения довольно "полезно".

"Но оливковую ветвь, оливки я с собой не привез", - добавил Болтон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674636" frameborder="0"></iframe> Путин пошутил о политике США в области разоружения.«Насколько я помню, на гербе США изображён орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал — остались одни стрелы?» – улыбаясь, спрашивает Путин у Болтон

Сайт kp.ru писал о том, что помощник президента США уже несколько дней находится в Москве. За время своего визита политик успел встретиться с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.