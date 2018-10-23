2018-10-23T19:58:56+03:00
Политика

Финляндия потратила на встречу Путина и Трампа 5,7 млн евро

Стало известно в какую сумму обошлась встреча глав двух держав
Ася РОМАНЧУК
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Финляндия потратила на встречу Путина и Трампа 5,7 млн евроФинляндия потратила на встречу Путина и Трампа 5,7 млн евроФото: REUTERS
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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в июле этого года в Хельсинки, обошлась финской казне в круглую сумму.

Траты бюджета составили 5,7 миллионов евро. Это следует из поправок к бюджету страны.

Такая сумма потребовалась не только на организацию самой встречи, но и покрытие расходов силовых структур.

Речь идет о затратах на работу пограничной охраны, сил обороны, министерства иностранных дел.

Еще порядка 250 тысяч евро было израсходовано канцелярией президента Финляндии, сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что в ходе переговоров в Хельсинки лидеры России и США собираются обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что в настоящее время рассматривается возможность встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в ноябре. По его словам, переговоры могут пройти в Париже, где на 11 ноября запланированы торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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