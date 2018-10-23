2018-10-23T20:22:35+03:00
Политика

В Госдуме назвали слова президента Польши о «Северном потоке -2» не серьезными

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев отметил, что слова Анджея Дуды не стоит воспринимать всерьез
Ася РОМАНЧУК
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Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: REUTERS
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В Госдуме прокомментировали слова президента Польши Анджея Дуды об опасности проекта «Северный поток – 2». Глава государства заявил, что данный проект подрывает энергетическую безопасность Украины и Словакии.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев уверен, что данные слова не надо воспринимать всерьез. Никакие заявления не смогут помешать довести проект до конца.

- Высказывания насчет «Северного потока – 2» у стран Европы разнообразные. Эта проблема существует давно. Президент России очень четко дал понять, что, несмотря на различие мнений, газопровод будет построен даже без финансирования со стороны европейцев, — цитирует Селезнева RT.

То, что происходит сегодня – это политическая игра. Борьба за рынок сбыта в Европе очень серьезная и Россия реализует «Северный поток -2» не зависимо от финансового участия некоторых стран-партнеров, пишет газета «Известия».

Газопровод «Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Благодаря ему Европа сможет стабильно получать голубое топливо.

Первая очередь строительства предполагает прокладку одной нитки газопровода мощностью в 55 млрд кубометров. Вторая очередь должна быть готова к концу 2019 года.

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