Премьер-министр Италии прибыл в Россию

23 Окт. 20:51 2018-10-23T20:51:55+03:00

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте впервые прибыл в Россию с государственным визитом. Самолет главы правительства республики приземлился в московском аэропорту Внуково-2 в этот вторник, 22 октября.

Торжественная церемония приветствия высокопоставленного политика включала в себя почетный караул, который выстроился прямо у трапа, а также включение гимнов обеих стран. Кроме того, в аэропорту Конте встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, глава Департамента протокола МИД Игорь Богдашев и посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

По данным ТАСС, в среду, 24 октября, премьер встретится с президентом нашей страны Владимиром Путиным. В ходе переговоров будут затронуты двусторонние отношения государств и международные вопросы. Также будет подписан ряд экономических соглашений.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее именно итальянский премьер предложил вернуться к формату "большой восьмерки", поскольку присутствие России за столом переговоров просто необходимо.