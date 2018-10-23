Facebook сообщил об утечке данных российских пользователей

23 Окт. 21:04 2018-10-23T21:04:33+03:00

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Руководство социальной сети Facebook сообщило об утечке персональных данных. На этот раз под угрозой оказались пользователи из России. Кибератака произошла еще в сентябре этого года.

Проверка показала, что в руки к хакерам попали такие данные, как имена и фамилии пользователей, адреса их электронной почты и последний добавленный номер телефона.

Сведения о платежных документах, пароли от аккаунтов и другую финансовую информацию злоумышленники не получили.

В соцсети отметили, что уже были приняты меры по защите данных пользователей. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает газета «Известия».

Ранее во время утечки данных были потеряны сведения 50 миллионов пользователей.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг извинился за утечку данных пользователей социальной сети. Во время своего выступления в конгрессе США он признал, что его компания не приложила достаточно усилий для предотвращения данного инцидента.