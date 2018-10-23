NASA вновь отправит свой экипаж на МКС на российском "Союзе" в декабре

23 Окт. 21:33 2018-10-23T21:33:23+03:00

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NASA не отказалось от планов по отправке своего экипажа на международную космическую станцию. Следующая попытка запуска российского корабля "Союз" запланирована на декабрь. Об этом глава американского агентства Джим Брайденстайн сообщил во время выступления на заседании Национального космического совета.

"NASA осуществляет перегруппировку сил, осуществляем новое планирование, и мы готовимся к новому запуску. В предстоящие полтора месяца будет несколько запусков российских ракет, и мы определенно планируем в декабре снова направить наш экипаж на российской ракете "Союз" на МКС", — заявил глава ведомства.

По его словам, неделя после аварии на Байконуре была довольно "тяжелой", но успешно перенесший эту ситуацию экипаж теперь с еще большим энтузиазмом рвется на МКС, передает РИА Новости.

Напомним, что 11 октября российская ракета-носитель "Союз-МГ" с космическим кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию при запуске с космодрома Байконур. Капсула с космонавтами Алексеем Овчининым и Ником Хейгом отделилась от основного блок и приземлилась в Казахстане. Никто не пострадал.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент на МКС остаются россиянин Сергей Прокопьев, а также Серена Ауньон и Александер Герс.Они должны вернуться на Землю в середине декабря.