2018-10-23T21:48:16+03:00
Политика

Пенс заявил, что США планируют стать лидером в милитаризации космоса

По мнению американского вице-президента, открытое пространство вселенной уже сейчас является "театром военных действий"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вице-президент США Майкл ПенсВице-президент США Майкл ПенсФото: REUTERS
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Соединенные Штаты планируют добиться лидерства в милитаризации космоса, который уже сейчас является "театром военных действий". Такое заявление сделал американский вице-президент Майк Пенс.

По его словам, США начали милитаризировать космос еще с момента запуска первого спутника, и теперь технологии, инновации и военная сила лишь совершенствуются.

"Не важно, говорим ли мы про Китай, Россию или другие государства: осуществляются инвестиции не только в спутниковые технологии, но и в противоспутниковые технологии. И мы считаем, что чрезвычайно важно, чтобы мы подошли к этому моменту с американской мощью, при американском лидерстве", - цитирует The Washington Post Пенса.

Стоит отметить, что в настоящий момент РФ и США довольно плотно сотрудничают в сфере освоения космоса.

Так, сайт kp.ru писал о том, что в декабре NASA хочет вновь отправить свой экипаж на орбиту на российском корабле "Союз".

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