2018-10-24T11:50:49+03:00
Происшествия

Болельщик ЦСКА лишился ноги после обрушения эскалатора в метро в Риме

На месте аварии продолжаются спасательные работы
Юлия ДИВЕЕВА
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На станции метро "Репаблика" в Риме продолжаются спасательные работы после обрушения эскалатораНа станции метро "Репаблика" в Риме продолжаются спасательные работы после обрушения эскалатораФото: REUTERS
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В результате обрушения эскалатора в римском метро один из болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА лишился ноги. Как сообщает портал ANSA, ногу врачам пришлось ампутировать.

Ранее стало известно, что на станции "Репаблика" обрушился эскалатор, на котором в тот момент находились несколько десятков россиян, которые приехали в столицу Италии, чтобы поболеть за команду ЦСКА в матче Лиги Чемпионов с клубом "Рома", который проходит на стадионе "Олимпико".

Итальянские СМИ сообщают о 24 пострадавших гражданах РФ, из них семь находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницу с травмами доставили 118 человек. Станция метро полностью закрыта, продолжаются спасательные работы - некоторые болельщики застряли в механизме эскалатора.

Сайт kp.ru писал о том, что местное издание La Republica заявило, что причиной обрушения эскалатора стали действия россйских фанатов, которые пели и прыгали на эскалаторе, в результате чего сломали его.

Сайт kp.ru следит за развитием событий, последние новости из Рима смотрите в нашей онлайн-трансляции.

В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

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