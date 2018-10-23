Болельщик ЦСКА лишился ноги после обрушения эскалатора в метро в Риме

23 Окт. 23:24 2018-10-24T11:50:49+03:00

На станции метро "Репаблика" в Риме продолжаются спасательные работы после обрушения эскалатора Фото: REUTERS

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В результате обрушения эскалатора в римском метро один из болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА лишился ноги. Как сообщает портал ANSA, ногу врачам пришлось ампутировать.

Ранее стало известно, что на станции "Репаблика" обрушился эскалатор, на котором в тот момент находились несколько десятков россиян, которые приехали в столицу Италии, чтобы поболеть за команду ЦСКА в матче Лиги Чемпионов с клубом "Рома", который проходит на стадионе "Олимпико".

Итальянские СМИ сообщают о 24 пострадавших гражданах РФ, из них семь находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницу с травмами доставили 118 человек. Станция метро полностью закрыта, продолжаются спасательные работы - некоторые болельщики застряли в механизме эскалатора.

Сайт kp.ru писал о том, что местное издание La Republica заявило, что причиной обрушения эскалатора стали действия россйских фанатов, которые пели и прыгали на эскалаторе, в результате чего сломали его.

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