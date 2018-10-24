2018-10-24T02:50:03+03:00
Происшествия

В Риме прооперировали двух пострадавших в метро болельщиков ЦСКА

Российское посольство отслеживает ситуацию и оказывает всю необходимую помощь
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
В Риме после обрушения эскалатора в метро прооперировали двух россиянВ Риме после обрушения эскалатора в метро прооперировали двух россиянФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Два болельщика ЦСКА были прооперированы в больнице в Риме после обрушения эскалатора на станции метро «Респаблика». Об этом сообщили в посольстве России в Италии.

«Три человека в больнице «Умберто I», Viale del Policlinico. Двоим россиянам сделана операция», - говорится в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

В больнице находится сотрудник посольства, который оказывает медикам и властям Италии всю необходимую помощь. Списки пострадавших сейчас формируются.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в римском метро обрушился эскалатор, на котором в тот момент находились несколько десятков россиян - фанатов ЦСКА. Они прибыли в Рим на матч Лиги Чемпионов армейцев с клубом «Рома», который проходил на стадионе «Олимпико». Отметим, что москвичи проиграли соперникам со счетом 3:0.

Также посольство опровергло информацию о том, чтово время потасовки возле стадиона «Олимпико» один из россиян получил ножевое ранение. По данным дипломатов, футбольный фанат получил небольшую травму в стычке с итальянскими болельщиками, отказался от госпитализации и отправился на стадион, болеть за любимую команду.

Сайт kp.ru следит за развитием событий, последние новости из Рима смотрите в нашей онлайн-трансляции.

В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

Еще больше материалов по теме: «В метро Рима обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Козак призвал нефтяников к альтруизму при установлении цен на топливо
У редакции «Новой газеты» оставили клетки с баранами в жилетках с надписью «Пресса»
Лихач, избивший битой отца с коляской, арестован в зале суда
Путин и Диас-Канель обсудят российско-кубинское партнерство
В результате стрельбы в ночном клубе в Калифорнии семь человек получили ранения
Китайские ученые создали робота из жидкого металла
В ДНР сообщили о применении украинскими силовиками боевого беспилотника
ООН расследует исчезновение миллиардов евро с замороженных счетов семьи Каддафи
Правообладатель «Ждуна» подал иск к Первому каналу
При крушении индонезийского "Боинга" погиб гражданин Италии
Горбачев посетит премьеру фильма о себе
Смертница устроила взрыв в столице Туниса: девять человек пострадали, один погиб