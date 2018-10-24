В Риме прооперировали двух пострадавших в метро болельщиков ЦСКА

24 Окт. 01:45 2018-10-24T02:50:03+03:00

В Риме после обрушения эскалатора в метро прооперировали двух россиян Фото: REUTERS

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Два болельщика ЦСКА были прооперированы в больнице в Риме после обрушения эскалатора на станции метро «Респаблика». Об этом сообщили в посольстве России в Италии.

«Три человека в больнице «Умберто I», Viale del Policlinico. Двоим россиянам сделана операция», - говорится в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

В больнице находится сотрудник посольства, который оказывает медикам и властям Италии всю необходимую помощь. Списки пострадавших сейчас формируются.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в римском метро обрушился эскалатор, на котором в тот момент находились несколько десятков россиян - фанатов ЦСКА. Они прибыли в Рим на матч Лиги Чемпионов армейцев с клубом «Рома», который проходил на стадионе «Олимпико». Отметим, что москвичи проиграли соперникам со счетом 3:0.

Также посольство опровергло информацию о том, чтово время потасовки возле стадиона «Олимпико» один из россиян получил ножевое ранение. По данным дипломатов, футбольный фанат получил небольшую травму в стычке с итальянскими болельщиками, отказался от госпитализации и отправился на стадион, болеть за любимую команду.

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