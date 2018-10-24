Умер поэт Владимир Дагуров

24 Окт. 02:10 2018-10-24T02:10:44+03:00

Автор стихов песен Киркорова и Кикабидзе Владимир Дагуров скончался на 79-м году жизни

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Умер поэт, член Союза писателей СССР Владимир Дагуров. Об этом сообщила пресс-служба Центрального дома литераторов (ЦДЛ).

По ее данным, литератор скончался 22 октября в возрасте 78 лет в Москве.

«Скончался Владимир Геннадьевич Дагуров, замечательный поэт, давний и преданный друг ЦДЛ, добрый и хороший человек. Светлая ему память!» - говорится на сайте ЦДЛ.

Как передает ТАСС, Дагуров боролся с раком. Прощание с поэтом состоится 24 октября в 11:40 в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Похоронен лирик будет на Перепеченском кладбище в Подмосковье.

Дагуров родился в Нальчике в 1940 году. Его отцом был советский бурятский поэт Геннадий Дагуров. Владимир не собирался связывать свою жизнь с литературой и в 1963 году окончил Свердловский мединститут. Учился в аспирантуре при СГМИ на кафедре фармакологии. В 1968 году переехал в Москву и преподавал в мединституте.

Позже он все-таки поступил на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького, которые окончил в 1985 году.

Он является автором 20 стихотворных сборников и прозы. Песни на стихи Дагурова исполняют Вахтанг Кикабидзе ("Романтика"), Валерий Леонтьев ("Сеньорита Грация"), Филипп Киркоров ("Сивка-бурка"), Михаил Шуфутинский ("Зачем Вам это знать") и другие.