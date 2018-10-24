2018-10-24T02:40:47+03:00
Политика

Антонов: США нанесут ущерб безопасности выходом из договора о РСМД

Посол РФ напомнил, что договор о ликвидации ядерных ракет был заключен благодаря российским и американским переговорщикам
Юлия ДИВЕЕВА
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Посол России в США Анатолий Антонов.Посол России в США Анатолий Антонов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нанесет непоправимый ущерб всей системе стратегической безопасности. Такое мнение высказал заявил посол России в Соединенныхх Штатах Анатолий Антонов.

«Я считаю, что очень легко разрушать и очень трудно создавать. Знаю, какими трудами российских переговорщиков, американских переговорщиков был создан ДРСМД. Знаю, что благодаря этому договору было уничтожено два класса ракет», - сказал дипломат.

Посол также подчеркнул, что все вопросы, которе вызывают озабоченность у Москвы и Вашингтона надо обсуждать за закрытыми дверями, без привлечения средств массовой информации, передает ТАСС.

«Обсуждать профессионально, стараться понять друг друга. Я твердо убежден: если есть политическая воля, то решение проблемы найти можно», - отметил Антонов.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По его словам, Россия нарушает это соглашение.

Позже глава Белого дома заявил, что Китай также должен присоединиться к Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Трамп считает, что Вашингтону следует наращивать американский ядерный потенциал, пока Москва и Пекин «не придут в себя».

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