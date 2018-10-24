В Мексике 12 тысяч человек были эвакуированы из-за урагана «Уилла»

24 Окт. 03:18 2018-10-24T03:19:11+03:00

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В мексиканском штате Наярит были эвакуированы около десяти тысяч человек в связи с приближением урагана «Уилла» (Willa). Об этом сообщил губернатор региона Антонио Гарсия.

По его словам, жителей трех общин из муниципалитета Сан-Блас пришлось вывозить силой, потому что они отказались покидать свои дома опасаясь грабежей мародеров. Гарсия отметил, что уважает права граждан, отказавшихся от эвакуации, но для властей самое главное обеспечить безопасность их жизни. Губернатор заверил, что правоохранительные органы пресекут любые грабежи в эвакуированных районах, передает портал Universal.

«Уилла» обрушился на мексиканское побережье вечером 23 откября. Как сообщила Национальная комиссия по водным ресурсам Мексики, к этому времени ураган в Тихом океане ослаб до третьей категории.

Ранее сайт kp.ru писал, что «Уилла» усилился до опасной четвёртой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона и приближается к западному побережью Мексики. Максимальная скорость в его эпицентре достигала 215 километров в час.