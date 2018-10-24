2018-10-24T03:19:11+03:00
Происшествия

В Мексике 12 тысяч человек были эвакуированы из-за урагана «Уилла»

Жителей трех общин вывозили из опасных районов силой
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Эвакуированные жители районов Мексики, на которые обрушился ураган "Уилла"Эвакуированные жители районов Мексики, на которые обрушился ураган "Уилла"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В мексиканском штате Наярит были эвакуированы около десяти тысяч человек в связи с приближением урагана «Уилла» (Willa). Об этом сообщил губернатор региона Антонио Гарсия.

По его словам, жителей трех общин из муниципалитета Сан-Блас пришлось вывозить силой, потому что они отказались покидать свои дома опасаясь грабежей мародеров. Гарсия отметил, что уважает права граждан, отказавшихся от эвакуации, но для властей самое главное обеспечить безопасность их жизни. Губернатор заверил, что правоохранительные органы пресекут любые грабежи в эвакуированных районах, передает портал Universal.

«Уилла» обрушился на мексиканское побережье вечером 23 откября. Как сообщила Национальная комиссия по водным ресурсам Мексики, к этому времени ураган в Тихом океане ослаб до третьей категории.

Ранее сайт kp.ru писал, что «Уилла» усилился до опасной четвёртой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона и приближается к западному побережью Мексики. Максимальная скорость в его эпицентре достигала 215 километров в час.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Козак призвал нефтяников к альтруизму при установлении цен на топливо
У редакции «Новой газеты» оставили клетки с баранами в жилетках с надписью «Пресса»
Лихач, избивший битой отца с коляской, арестован в зале суда
Путин и Диас-Канель обсудят российско-кубинское партнерство
В результате стрельбы в ночном клубе в Калифорнии семь человек получили ранения
Китайские ученые создали робота из жидкого металла
В ДНР сообщили о применении украинскими силовиками боевого беспилотника
ООН расследует исчезновение миллиардов евро с замороженных счетов семьи Каддафи
Правообладатель «Ждуна» подал иск к Первому каналу
При крушении индонезийского "Боинга" погиб гражданин Италии
Горбачев посетит премьеру фильма о себе
Смертница устроила взрыв в столице Туниса: девять человек пострадали, один погиб