2018-10-24T07:17:43+03:00
Происшествия

В российском посольстве сообщили, что в больницы Рима госпитализированы 15 болельщиков ЦСКА

У большинства пострадавших в метро Рима фанатов ЦСКА травмы ног, их состояние удовлетворительное
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
В Риме 15 россиян попали в больницу после обрушения эскалатора в метроВ Риме 15 россиян попали в больницу после обрушения эскалатора в метроФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После обрушения эскалатора на станции метро «Респаблика» в Риме были госпитализированы 15 граждан России. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Италии.

При этом, по данным дипмиссии, большинство российских футбольных фанатов находится в удовлетворительном состоянии, а пятеро из госпитализированных наших соотечественников уже выписались из больницы.

«Трое, получившие наиболее серьезные ранения, находятся в больнице «Умберто I», у всех троих - двух мужчин и одной молодой женщины, - травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс», - рассказал ТАСС представитель посольства.

Он подчеркнул, что риска ампутации стопы одному из пострадавших россиян нет, хотя СМИ сообщили, что один из болельщиков лишился ноги. Кроме того, дипломаты, беседовавшие с пострадавшими, не подтвердили сообщения о том, что россияне были пьяны и прыгали на эскалаторе.

По свидетельствам очевидцев, ЧП произошло из-за того, что эксалатор ускорил движение, образовалась давка, в которой и пострадали почти два десятка человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в римском метро обрушился эскалатор, на котором в тот момент находились несколько десятков россиян - фанатов ЦСКА. Они прибыли в Рим на матч Лиги Чемпионов армейцев с клубом «Рома», который проходил на стадионе «Олимпико». Отметим, что москвичи проиграли соперникам со счетом 3:0.

Сайт kp.ru следит за развитием событий, последние новости из Рима смотрите в нашей онлайн-трансляции.

Еще больше материалов по теме: «В метро Рима обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Козак призвал нефтяников к альтруизму при установлении цен на топливо
У редакции «Новой газеты» оставили клетки с баранами в жилетках с надписью «Пресса»
Лихач, избивший битой отца с коляской, арестован в зале суда
Путин и Диас-Канель обсудят российско-кубинское партнерство
В результате стрельбы в ночном клубе в Калифорнии семь человек получили ранения
Китайские ученые создали робота из жидкого металла
В ДНР сообщили о применении украинскими силовиками боевого беспилотника
ООН расследует исчезновение миллиардов евро с замороженных счетов семьи Каддафи
Правообладатель «Ждуна» подал иск к Первому каналу
При крушении индонезийского "Боинга" погиб гражданин Италии
Горбачев посетит премьеру фильма о себе
Смертница устроила взрыв в столице Туниса: девять человек пострадали, один погиб