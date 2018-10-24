В российском посольстве сообщили, что в больницы Рима госпитализированы 15 болельщиков ЦСКА

24 Окт. 03:43 2018-10-24T07:17:43+03:00

В Риме 15 россиян попали в больницу после обрушения эскалатора в метро Фото: REUTERS

У большинства пострадавших в метро Рима фанатов ЦСКА травмы ног, их состояние удовлетворительное

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После обрушения эскалатора на станции метро «Респаблика» в Риме были госпитализированы 15 граждан России. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Италии.

При этом, по данным дипмиссии, большинство российских футбольных фанатов находится в удовлетворительном состоянии, а пятеро из госпитализированных наших соотечественников уже выписались из больницы.

«Трое, получившие наиболее серьезные ранения, находятся в больнице «Умберто I», у всех троих - двух мужчин и одной молодой женщины, - травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс», - рассказал ТАСС представитель посольства.

Он подчеркнул, что риска ампутации стопы одному из пострадавших россиян нет, хотя СМИ сообщили, что один из болельщиков лишился ноги. Кроме того, дипломаты, беседовавшие с пострадавшими, не подтвердили сообщения о том, что россияне были пьяны и прыгали на эскалаторе.

По свидетельствам очевидцев, ЧП произошло из-за того, что эксалатор ускорил движение, образовалась давка, в которой и пострадали почти два десятка человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в римском метро обрушился эскалатор, на котором в тот момент находились несколько десятков россиян - фанатов ЦСКА. Они прибыли в Рим на матч Лиги Чемпионов армейцев с клубом «Рома», который проходил на стадионе «Олимпико». Отметим, что москвичи проиграли соперникам со счетом 3:0.

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