NASA пригласило Рогозина посетить США в 2019 году

24 Окт. 05:41 2018-10-24T05:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Главу Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пригласило посетить США в 2019 году. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ведомства Меган Пауэрс.

Отвечая на вопрос о введенных в отношении Рогозина санкций, она подчеркнула, что «представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой «Роскосмоса», и NASA продолжит поддержку целей мирного освоения космоса в соответствии с политикой и процедурами правительства США».

Пауэрс предположила, что Рогозин и его американский коллега Джим Брайденстайн могут принять участие в совместном публичном мероприятии. Правда пока дата или место их встречи пока не определены, пишет РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 19 октября Вашиннгтон временно снял санкции с директора «Роскосмоса», чтобы он мог посетить США по приглашению главы NASA Джима Брайденстайна.