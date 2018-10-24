2018-10-24T05:41:35+03:00
Политика

NASA пригласило Рогозина посетить США в 2019 году

Американское космическое агенство намерено продолжать сотрудничество с Роскосмосом
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава NASA Джим БрайденстайнГлава NASA Джим БрайденстайнФото: REUTERS
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Главу Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пригласило посетить США в 2019 году. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ведомства Меган Пауэрс.

Отвечая на вопрос о введенных в отношении Рогозина санкций, она подчеркнула, что «представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой «Роскосмоса», и NASA продолжит поддержку целей мирного освоения космоса в соответствии с политикой и процедурами правительства США».

Пауэрс предположила, что Рогозин и его американский коллега Джим Брайденстайн могут принять участие в совместном публичном мероприятии. Правда пока дата или место их встречи пока не определены, пишет РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 19 октября Вашиннгтон временно снял санкции с директора «Роскосмоса», чтобы он мог посетить США по приглашению главы NASA Джима Брайденстайна.

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