Минздрав поддержал повышение штрафов за продажу сигарет детям
Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за продажу сигарет несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ, разработанный депутатами Ленинградской области предусматривает повышение размеров санкций до 10 раз. Так для физических лиц штраф вырастет до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей, пишут «Известия» .
Сейчас в статье «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией» за продажу сигарет несовершеннолетним предусмотрены штрафы для физлиц — максимум 5 тысяч рублей и для юрлиц — максимум 50 тысяч рублей.
«Несмотря на установленный законодательством запрет на продажу табака несовершеннолетним, многие подростки продолжают курить, а следовательно, покупать табак», — отметили в пресс-службе Минздрава.
Правительство готовит заключение на данный законопроект и ведомство принимает в этом участие. Пока свою позицию по нему не сформировал Минпромторг. Его эксперты намерены сначала проанализировать правоприменительную практику по таким нарушениям.
Инициативу с ужесточением наказания за продажу табачных изделий детям также одобрили в Госдуме.