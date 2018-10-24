2018-10-24T06:15:12+03:00
Общество

Минздрав поддержал повышение штрафов за продажу сигарет детям

Размеры штрафов планируют увеличить в 10 раз
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В России хотят ужесточить наказание за продажу сигарет несовершеннолетнимВ России хотят ужесточить наказание за продажу сигарет несовершеннолетнимФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за продажу сигарет несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ, разработанный депутатами Ленинградской области предусматривает повышение размеров санкций до 10 раз. Так для физических лиц штраф вырастет до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей, пишут «Известия» .

Сейчас в статье «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией» за продажу сигарет несовершеннолетним предусмотрены штрафы для физлиц — максимум 5 тысяч рублей и для юрлиц — максимум 50 тысяч рублей.

«Несмотря на установленный законодательством запрет на продажу табака несовершеннолетним, многие подростки продолжают курить, а следовательно, покупать табак», — отметили в пресс-службе Минздрава.

Правительство готовит заключение на данный законопроект и ведомство принимает в этом участие. Пока свою позицию по нему не сформировал Минпромторг. Его эксперты намерены сначала проанализировать правоприменительную практику по таким нарушениям.

Инициативу с ужесточением наказания за продажу табачных изделий детям также одобрили в Госдуме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Козак призвал нефтяников к альтруизму при установлении цен на топливо
У редакции «Новой газеты» оставили клетки с баранами в жилетках с надписью «Пресса»
Лихач, избивший битой отца с коляской, арестован в зале суда
Путин и Диас-Канель обсудят российско-кубинское партнерство
В результате стрельбы в ночном клубе в Калифорнии семь человек получили ранения
Китайские ученые создали робота из жидкого металла
В ДНР сообщили о применении украинскими силовиками боевого беспилотника
ООН расследует исчезновение миллиардов евро с замороженных счетов семьи Каддафи
Правообладатель «Ждуна» подал иск к Первому каналу
При крушении индонезийского "Боинга" погиб гражданин Италии
Горбачев посетит премьеру фильма о себе
Смертница устроила взрыв в столице Туниса: девять человек пострадали, один погиб