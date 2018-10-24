Минздрав поддержал повышение штрафов за продажу сигарет детям

24 Окт. 06:13 2018-10-24T06:15:12+03:00

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Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за продажу сигарет несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ, разработанный депутатами Ленинградской области предусматривает повышение размеров санкций до 10 раз. Так для физических лиц штраф вырастет до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей, пишут «Известия» .

Сейчас в статье «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией» за продажу сигарет несовершеннолетним предусмотрены штрафы для физлиц — максимум 5 тысяч рублей и для юрлиц — максимум 50 тысяч рублей.

«Несмотря на установленный законодательством запрет на продажу табака несовершеннолетним, многие подростки продолжают курить, а следовательно, покупать табак», — отметили в пресс-службе Минздрава.

Правительство готовит заключение на данный законопроект и ведомство принимает в этом участие. Пока свою позицию по нему не сформировал Минпромторг. Его эксперты намерены сначала проанализировать правоприменительную практику по таким нарушениям.

Инициативу с ужесточением наказания за продажу табачных изделий детям также одобрили в Госдуме.