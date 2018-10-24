Доктор военных наук назвал гарантированный способ уничтожения США

24 Окт. 06:50 2018-10-24T08:21:47+03:00

Наличие в России ядерных боеприпасов гиперкалибра принудит Запад к мирным переговорам с ней

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Сегодня Россия не может соперничать с США в гонке вооружения по количеству ракет, но все еще может уничтожить Соединенные Штаты, нанеся удар по опасным по геофизическим условиям зонам на территории США. Такое мнение высказал военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

«Превосходство России в том, что только мы располагаем технологиями создания ядерных боеприпасов гиперкалибра – более 100 мегатонн тротилового эквивалента», написал он в своей статье для «Военно-промышленного курьера».

Такие боеприпасы могут стать ассиметричным ответом РФ на агрессию со стороны Запада. Сивков считает, что достаточно 40-50 таких боеголовок для тяжелых межконтинентальных баллистических ракет, которые нанесут удар по критически важным по геофизическим данным зонам на территории США (Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья).

«Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю», — уверен доктор военных наук.

Он также выразил уверенность, что наличие такого оружия у России вынудит западные страны сесть за стол переговоров и отказаться от санкций в отношении Москвы.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По его словам, Россия нарушает это соглашение.