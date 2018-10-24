Президент Боливии считает угрозой всему миру планы США по выходу из ДРСМД

24 Окт. 07:14 2018-10-24T07:14:00+03:00

Также Моралес, что Вашингтон нарушает права человека, организуя силовое заграждение для мигрантов из Госдураса

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США стали угрозой все миру из-за решения президента страны Дональда Трампа выйти из Договаора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление седлал глава Боливии Эво Моралес в своём официальном Twitter.

Также угрозой мировой безопасности боливийский лидер назвал угрозу Трампа направить к американо-мексиканской границе войска, чтобы не предотвратить проникновение в США тысяч мигрантов.

«Таким образом США являются врагом миру на планете и правам человека», - считает Моралес.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По его словам, Россия нарушает это соглашение.

Также ранее стало известно, что из Гондураса по направлению к США движется многотысячный караван мигрантов, которые пересекли мексиканскую границу со стороны Гватемалы. Во время прорыва в столкновениях с беженцами пострадали полицейскии Мексики. В Мехико пообещали Вашингтону не допустить незаконного пересечения госграницы со своей стороны.