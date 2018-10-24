Погода в Москве 24 октября будет облачной и дождливой
Погода в Москве 24 октября будет облачной и дождливой, ветер южной четверти скоростью 5-10 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Днем дождь, температура в Москве 5...7 градусов, по области 4...9 градусов», - говорится в сообщении службы.
К вечеру характер погоды существенно не изменится, в ночь на четверг синоптики также ожидают облачность и дождь. Температура воздуха в городе опустится до 4...5 градусов выше нуля, по области - до плюс 1...6 градусов. Днем 25 октября в столичном регионе от 4 до 9 градусов выше нуля при ветре западной четверти 7-12 метров в секунду.
Дождливая погода сохранится в Москве и области до конца недели, при этом ночью в пятницу и субботу возможны заморозки до минус 2...5 градусов.
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