2018-10-24T07:18:52+03:00
Общество

Погода в Москве 24 октября будет облачной и дождливой

Температура воздуха в Москве и области составит от 4 до 9 градусов тепла
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 24 октября будет облачной и дождливойПогода в Москве 24 октября будет облачной и дождливойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве 24 октября будет облачной и дождливой, ветер южной четверти скоростью 5-10 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Днем дождь, температура в Москве 5...7 градусов, по области 4...9 градусов», - говорится в сообщении службы.

К вечеру характер погоды существенно не изменится, в ночь на четверг синоптики также ожидают облачность и дождь. Температура воздуха в городе опустится до 4...5 градусов выше нуля, по области - до плюс 1...6 градусов. Днем 25 октября в столичном регионе от 4 до 9 градусов выше нуля при ветре западной четверти 7-12 метров в секунду.

Дождливая погода сохранится в Москве и области до конца недели, при этом ночью в пятницу и субботу возможны заморозки до минус 2...5 градусов.

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