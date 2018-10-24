24 Окт. 07:18 2018-10-24T07:18:52+03:00

Погода в Москве 24 октября будет облачной и дождливой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура воздуха в Москве и области составит от 4 до 9 градусов тепла

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Погода в Москве 24 октября будет облачной и дождливой, ветер южной четверти скоростью 5-10 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Днем дождь, температура в Москве 5...7 градусов, по области 4...9 градусов», - говорится в сообщении службы.

К вечеру характер погоды существенно не изменится, в ночь на четверг синоптики также ожидают облачность и дождь. Температура воздуха в городе опустится до 4...5 градусов выше нуля, по области - до плюс 1...6 градусов. Днем 25 октября в столичном регионе от 4 до 9 градусов выше нуля при ветре западной четверти 7-12 метров в секунду.

Дождливая погода сохранится в Москве и области до конца недели, при этом ночью в пятницу и субботу возможны заморозки до минус 2...5 градусов.