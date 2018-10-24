2018-10-24T07:47:50+03:00
Общество

Суд Швейцарии раскрыл причины отказа Абрамовичу в виде на жительство

Бизнесмен опасается, что публикация навредит его репутации
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский предприниматель Роман АбрамовичРоссийский предприниматель Роман АбрамовичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Федеральный суд Швейцарии разрешил раскрыть причины отказа российском у миллиардеру Роману Абрамовичу в выдаче вида на жительство. Во вторник было опубликовано решение суда вопреки протестам бизнесмена, который заявил, что это навредит его репутации.

На заседании, которое состоялось 21 октября, судья Верховного суда Швейцарии отметил, что полиция подозревает Абрамовича в отмывании денег и контактах с преступными организациями. Также судья выразил мнение, что пребывание миллиардера в стране «угрожает общественной безопасности» и несет «репутационный риск для Швейцарии».

В публикации сказано, что решение раскрыть информацию принято в интересах прозрачности правосудия. Абрамович в свою очередь через адвокатов отрицает обвинения, передает Вloomberg.

Заявку на получение вида на жительство в Швейцарии российский предприниматель подал в 2017 году, и отозвал ее после того, как столкнулсяь с трудностями в этом вопросе. До сих пор причины, по которым он отозвал свое прошение, не разглашались.

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