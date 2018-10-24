2018-10-24T07:48:33+03:00
Происшествия

После обрушения эскалатора в римском метро в больнице остаются 10 россиян

По данным посольства РФ в Италии, большинство пострадавших пребывают в удовлетворительном состоянии
Денис СУХОВ
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Отделение скорой помощи больницы "Умберто I". Фото: Вера Щербакова/ТАССОтделение скорой помощи больницы "Умберто I". Фото: Вера Щербакова/ТАСС
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После обрушения эскалатора в римском метро в больницах остаются 10 пострадавших россиян, состояние большинства из них удовлетворительное. Об этом сообщили в среду в посольстве РФ в Италии.

«В результате обрушения эскалатора в римском метро были госпитализированы 15 россиян, пятеро из них уже выписаны», - цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

Всего ранее сообщалось о 19 пострадавших, четверо из них оказались гражданами Украины, которым со стороны российского посольства также была предложена помощь.

«Состояние большинства россиян удовлетворительное. Трое, получившие наиболее серьезные ранения, находятся в больнице «Умберто I», у всех троих - двух мужчин и одной молодой женщины, все - граждане РФ - травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс», - отметили в дипмиссии.

Речь идет о Дмитрии Тюрине 1985 года рождения и Владимире Блохине 1981 года рождения, а также Анастасия Тихонова 1991 года рождения. Им рекомендовано поменять обратные билеты, ожидается, что они останутся под наблюдением врачей как минимум 48 часов. При этом поступившая ранее информация о риске ампутации ноги одному из пострадавших не подтвердилась.

Инцидент в римском метро произошел с большой группой болельщиков московского ЦСКА, прибывших в итальянскую столицу, чтобы поддержать команду в матче с «Ромой» в рамках Лиги чемпионов. Во время спуска на станцию Repubblica эскалатор, по свидетельствам очевидцев, резко ускорил движение, в результате образовалась давка и пострадали почти два десятка человек.

В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

При этом свидетели происшествия опровергли информацию некоторых итальянских СМИ о том, что пострадавшие были пьяны и прыгали на эскалаторе, спровоцировав нарушение его работы.

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