ФАС планирует разрешить импорт товаров без ведома владельцев брендов

24 Окт. 08:12 2018-10-24T08:12:12+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена легализовать импорт некоторых видов товаров без прямого разрешения владельцев брендов. Ведомство подготовило соответствующие поправки в Гражданский кодекс.

Как пишет газета «Ведомости», в ФАС считают, что поправки позволят правительству с 2021 года на срок до пяти лет открывать границу для параллельного импорта отдельных товаров. Ограничения будут сняты в случае, если товары недоступны или их не хватает в России, если цены завышены или если товары отличаются по качеству от аналогов, продаваемых в других странах.

Инициаторы поправок отмечают, что пока в России не могут удовлетворить большинство потребностей людей за счет внутренних ресурсов, и такие меры, возможно повысят конкуренцию, что приведет к снижению цен. Однако не все страны Евразийского экономического союза разрешают параллельный импорт. Так против выступает Белоруссия.