Виктория Скрипаль призналась, что опасается за свою жизнь

24 Окт. 08:53 2018-10-24T08:53:58+03:00

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История с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании вызывает опасение у Виктория Скрипаль – родственницы пострадавших. Девушка живет в России и переживает за свою жизнь. Она признается, что с тех пор не чувствует себя в безопасности.

- Связаться с родственниками у нас не было возможности, они нам не звонили. Конечно, я боюсь за свою жизнь и родных. Ведь нельзя знать, у кого что в голове и кому может не понравиться моя позиция, - рассуждает Виктория Скрипаль.

Тем не менее, прятаться и менять свою фамилию девушка не собирается, так как не верит в причастность России к отравлению.

— На Западе сейчас любят заявлять о том, что Москва якобы отравила Скрипалей. Но где расследование, доказательства? Моя первая версия была бытовая, что люди просто отравились продуктами. Но мне никто не верил. Потом появилось какое-то весьма странное боевое вещество, которое, с одной стороны, очень ударное, но с другой — им травятся выборочно. Какой-то парадокс, — комментирует Виктория Скприпаль газете «Известия».

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Сразу после случившегося власти обвинили в произошедшем Россию, но никаких доказательств предоставлено не было. Спустя пару месяце Британия опубликовала фото «подозреваемых» Александра Петрова и Руслана Боширова, заявив, что это «офицеры ГРУ». Россияне в ответ заявили, что находились Солсбери, как туристы.