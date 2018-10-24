2018-10-24T10:34:32+03:00
В мире

Reuters: Директор ЦРУ Джина Хаспел пытается заполучить аудиозапись убийства Хашукджи

Ранее сообщалось, что пропавший в саудовском консульстве в Стамбуле журналист записал с помощью Apple Watch , как его допрашивали, пытали и убили в дипмиссии
Денис СУХОВ
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Директор ЦРУ Джина ХаспелДиректор ЦРУ Джина Хаспел
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Директор ЦРУ Джина Хаспел, лично отправившаяся в Турцию для участия в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашукджи, пытается получить доступ к записи, которую репортер предположительно сделал в момент своего убийства в саудовском консульстве в Стамбуле.

Ранее СМИ сообщали, что с помощью Apple Watch Хашукджи сумел сделать запись того, как его допрашивали, пытали и убили в дипмиссии королевства. Однако, отмечает агентство Reuters, ни власти США, ни другие союзники Турции до сих пор ее не видели.

Отмечается, что после окончания расследования Хаспел не планирует поездку в Саудовскую Аравию.

Напомним, Хашукджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году и постоянно проживал в США. Журналист работал обозревателем The Washington Post и был известен тем, что без должного стеснения освещал проблемы королевства и критиковал политику Эр-Рияда.

Во вторник, 2 октября, Хашукджи имел неосторожность зайти в консульство СА в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой. С тех пор никто журналиста не видел. В то же время турецкие власти заподозрили, что в дипмиссии Хашкаджи пытали, а затем убили.

Более двух недель саудовские власти утверждали, что журналист пропал после того, как покинул консульство. Наконец, в минувшую субботу Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в дипмиссии в Стамбуле. Сейчас в Саудовской Аравии проводят собственное расследование, в рамках которого задержали 18 человек, а в Службе общей разведки начались проверки, чреватые громкими отставками

Как отмечает Reuters, Турция и США пока не располагают вескими доказательствами причастности к убийству наследного принца СА Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Впрочем, ранее агентство сообщало со ссылкой на «высокопоставленный источник» в Эр-Рияде, что Хашукджи вообще убили практически случайно, отчаявшись уговорить вернуться на родину.

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