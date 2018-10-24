Депутат Рады раскритиковал отказ украинских властей платить пенсии крымчанам
Депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Мирошниченко раскритиковал отказ украинских властей от обеспечения социальных гарантий крымчан, в том числе выплат им пенсий.
Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году, в Крыму прошел референдум, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.
Украинские власти до сих пор не признал итоги плебисцита и считают полуостров своей «временно оккупированной» территорией. По мнению Мирошниченко, в таком случае они должны полностью выполнять свои социальные обязательства перед местным населением и обеспечивать гражданам гарантированные конституцией права. Впрочем, политика Киева в гуманитарных вопросах известна своими гибкими стандартами, но не последовательностью.
«Сейчас они абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет сюда», - пояснил Мирошниченко в эфире телеканала NewsOne.
При этом депутат признал, что выполнение обязательств украинского государства перед крымчанами затруднено, однако власти страны не имеют «никакого права не обеспечивать права своих граждан».
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