2018-10-24T10:00:48+03:00
В мире

Абэ пообещал начать «новую эру» в отношениях с Россией

Премьер-министр Японии уверен, что на основе доверительных отношений стороны урегулируют территориальный спор и подпишут мирный договор
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ твердо намерен подписать мирный договор с Россией и начать «новую эру» в отношениях с Россией. Об этом он заявил, выступая с программной речью на открытии сессии японского парламента.

«Отношения с Россией находятся в ненормальном состоянии. Между двумя странами уже более 70 лет не заключен мирный договор», - констатировал Абэ.

В то же время японский премьер отметил, что стороны последовательно выполняют договоренности по Южным Курилам, достигнутые во время визита президента РФ в Нагато в 2016 году.

Некогда жившие на островах японцы уже второй год имеют возможность посетить могилы предков на архипелаге, также продвигается реализация совместной хозяйственной деятельности в регионе.

«На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях», - подчеркнул Синдзо Абэ.

Напомним, после Второй мировой войны СССР и Япония так и не подписали мирный договор — камнем преткновения стали претензии Токио на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Официальная позиция Москвы сводится к тому, что Южные Курилы вошли в состав СССР, а затем и России по итогам войны, суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

В сентябре, в ходе дискуссий на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин предложил японской стороне подписать мирный договор без предварительных условий, закрепив в документе желание стран урегулировать территориальный спор. По словам российского лидера, такой шаг укрепил бы взаимное доверие сторон.

Тем не менее, Токио продолжает настаивать, что заключение мирного договора невозможно до решения вопроса о принадлежности Южный Курил.

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