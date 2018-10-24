СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-24T10:55:24+03:00

Мертвую россиянку пытались провезти на Украину под видом живого пассажира Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Изменить размер текста: A A

Отец с сыном попытались перевезти мертвую россиянку на Украину под видом живого пассажира. Об этом сообщило Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.

Труп женщины обнаружили пограничники во время обыска машины на пункте пропуска Гоптовка в Дергачевском районе Харьковской области. В сообщении говорится, что "пассажирка" была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек.

Кроме того, тело укутали в одеяло, голову покрыли, а на руки надели перчатки.

Фото: Facebook.

Водителем автомобиля оказался гражданин РФ, на пассажирском сидении сидел его сын с украинским гражданством.

При досмотре мужчина предъявил правоохранительным органом свидетельство о смерти, выданное в России. Как оказалось, он был супругом женщины.

Россиянин рассказал, что они намеревались похоронить родственницу в Запорожской области.

Несмотря на предъявленное свидетельство о смерти, полиция данную историю посчитала подозрительной. Против россиянина и украинца возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Ранее, как сообщал kp.ru, в Тольятти тело мертвой женщины запрятали в "Газели".