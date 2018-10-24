Мертвую россиянку пытались провезти на Украину под видом живого пассажира
Отец с сыном попытались перевезти мертвую россиянку на Украину под видом живого пассажира. Об этом сообщило Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.
Труп женщины обнаружили пограничники во время обыска машины на пункте пропуска Гоптовка в Дергачевском районе Харьковской области. В сообщении говорится, что "пассажирка" была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек.
Кроме того, тело укутали в одеяло, голову покрыли, а на руки надели перчатки.
Фото: Facebook.
Водителем автомобиля оказался гражданин РФ, на пассажирском сидении сидел его сын с украинским гражданством.
При досмотре мужчина предъявил правоохранительным органом свидетельство о смерти, выданное в России. Как оказалось, он был супругом женщины.
Россиянин рассказал, что они намеревались похоронить родственницу в Запорожской области.
Несмотря на предъявленное свидетельство о смерти, полиция данную историю посчитала подозрительной. Против россиянина и украинца возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
Ранее, как сообщал kp.ru, в Тольятти тело мертвой женщины запрятали в "Газели".