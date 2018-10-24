2018-10-24T11:23:20+03:00
Экономика

Итальянская Eni вышла из совместного проекта с «Роснефтью» по разработке черноморского шельфа

Также компании ведут переговоры о временной приостановке проектов на шельфе Баренцева моря
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Итальянская Eni вышла из совместного проекта с «Роснефтью» по разработке черноморского шельфаИтальянская Eni вышла из совместного проекта с «Роснефтью» по разработке черноморского шельфаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Итальянская компания Eni вышла их совместного проекта с российской «Роснефтью» по разработке шельфа Черного моря.

Об этом сообщает «Интерфакс» со сслыкой на источники в аппарате правительства РФ.

Как сообщил собеседник агентства в преддверии встречи российского премьер-министра Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузепе Конте, фактически Eni покинула проект еще в марте, после завершения бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке Западно-Черноморской площади.

Глубина моря в точке бурения оценочной скважины «Мария-1» составляет 2109 метров, а фактическая глубина скважины достигла 5265 метров. Однако обнаружить нефть компаниям не удалось. Доля «Роснефти» в совместном предприятии составляла 66,67%, в то время как Eni принадлежало 33,33%.

Также источник отметил, что сейчас стороны обсуждают условия временной приостановки совместных проектов на шельфе Баренцева моря.

О заморозке совместных проектов Eni и «Роснефти» в Черном море из-за санкций США сообщалось еще весной, но тогда компании заявили, что продолжают сотрудничество и будут работать вместе до тех пор, пока это позволяют американские ограничения.

Кроме того, во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе этого года председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегалья заявила, что компании пришлось приостановить проекты в Черном море из-за позиции Вашингтона. По ее словам, Eni вынуждена прислушиваться к американским властям, так как акции компании торгуются в США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер композитор Владимир Бородин
В Киеве суд обязал антикоррупционное бюро возбудить дело против Яценюка
Нефтяные компании предложили правительству увеличить стоимость бензина на 5 рублей за литр с нового года
Twitter откажется от кнопки «нравится»
Центр примирения в Сирии: «Белые каски» продолжают провокации с применением химоружия
Представитель ОБСЕ обеспокоен досудебным содержанием под стражей журналиста Вышинского на Украине
США опровергли сообщение о применении коалицией в Сирии боеприпасов с белых фосфором
Эрдоган открыл в Стамбуле крупнейший в мире аэропорт
США заблокировали создание третейской группы в ВТО для рассмотрения спора с Россией
WSJ: Пентагон разместит 5 тысяч американских военнослужащих на границе с Мексикой
Возглавляемая США коалиция нанесла удары снарядами с белым фосфором в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Эксперт не согласился с прогнозом Bloomberg о многомиллиардных убытках, грозящих российским нефтяникам
Козак призвал нефтяников к альтруизму при установлении цен на топливо
У редакции «Новой газеты» оставили клетки с баранами в жилетках с надписью «Пресса»
Лихач, избивший битой отца с коляской, арестован в зале суда
Путин и Диас-Канель обсудят российско-кубинское партнерство
В результате стрельбы в ночном клубе в Калифорнии семь человек получили ранения
Китайские ученые создали робота из жидкого металла
В ДНР сообщили о применении украинскими силовиками боевого беспилотника
ООН расследует исчезновение миллиардов евро с замороженных счетов семьи Каддафи
Правообладатель «Ждуна» подал иск к Первому каналу
При крушении индонезийского "Боинга" погиб гражданин Италии
Горбачев посетит премьеру фильма о себе
Смертница устроила взрыв в столице Туниса: девять человек пострадали, один погиб