24 Окт. 11:17 2018-10-24T11:23:20+03:00

Итальянская Eni вышла из совместного проекта с «Роснефтью» по разработке черноморского шельфа Фото: REUTERS

Также компании ведут переговоры о временной приостановке проектов на шельфе Баренцева моря

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Итальянская компания Eni вышла их совместного проекта с российской «Роснефтью» по разработке шельфа Черного моря.

Об этом сообщает «Интерфакс» со сслыкой на источники в аппарате правительства РФ.

Как сообщил собеседник агентства в преддверии встречи российского премьер-министра Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузепе Конте, фактически Eni покинула проект еще в марте, после завершения бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке Западно-Черноморской площади.

Глубина моря в точке бурения оценочной скважины «Мария-1» составляет 2109 метров, а фактическая глубина скважины достигла 5265 метров. Однако обнаружить нефть компаниям не удалось. Доля «Роснефти» в совместном предприятии составляла 66,67%, в то время как Eni принадлежало 33,33%.

Также источник отметил, что сейчас стороны обсуждают условия временной приостановки совместных проектов на шельфе Баренцева моря.

О заморозке совместных проектов Eni и «Роснефти» в Черном море из-за санкций США сообщалось еще весной, но тогда компании заявили, что продолжают сотрудничество и будут работать вместе до тех пор, пока это позволяют американские ограничения.

Кроме того, во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе этого года председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегалья заявила, что компании пришлось приостановить проекты в Черном море из-за позиции Вашингтона. По ее словам, Eni вынуждена прислушиваться к американским властям, так как акции компании торгуются в США.