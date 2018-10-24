Японка, сломавшая ногу во время марафона, доползла до финиша на коленях

24 Окт. 11:25 2018-10-24T11:25:57+03:00

В настоящий момент девушка чувствует себя хорошо, однако для полного восстановления ей потребуется примерно 3-4 месяца. Фото: скриншот с видео на youtube

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Участница марафона, проходившего в воскресенье, 21 октября, в японской префектуре Фукуока, отказалась сходить с дистанции после перелома ноги и ползком дошла до финишной прямой. Случай произошел во время соревнования Экидэн – эстафете на марафонской дистанции.

Несмотря на перелом ноги, спортсменка дошла до конца своего участка дистанции.

Как сообщает издание Ashai Shimbun, спортсменка почувствовала сильную боль в ноге в момент, когда до финиша ей оставалось лишь 200 метров. Несмотря на боль, девушка продолжила проходить дистанцию, ползя на коленях. После того, как она дошла до финишной прямой и передала эстафету члену своей команды, ее госпитализировали. Врачи диагностировали у спортсменки перелом ноги. В настоящий момент девушка чувствует себя хорошо, однако для полного восстановления ей потребуется примерно 3-4 месяца.

Стоит отметить, что героические усилия спортсменки не помогли ее команде, которая была дисквалифицирована