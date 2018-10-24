2018-10-24T11:27:45+03:00
Общество

Колокольцев встретился в Баку со своим коллегой

Министры поделились результатами совместной межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев посетил БакуВладимир Колокольцев посетил БакуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр МВД России Владимир Колокольцев посетил Баку, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере с Министром МВД Азербайджанской Республики Рамилем Идрисом оглу Усубовым.

Особое внимание министры уделили результатам совместной работы при проведении межгосударственных оперативно-профилактических операции "Розыск" и "Граница-Заслон", которые прошли летом и осенью этого года.

Также стороны обсудили вопросы формирования нормативной правовой базы сотрудничества в области противодействия организованной преступности и пришли к единому мнению, что подписанные по итогам Каспийского саммита Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, а также соответствующие межправительственные протоколы придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию двусторонних контактов в правоохранительной сфере.

Владимир Колокольцев отметил высокий уровень организации заседания специализированной рабочей группы МВД России и МВД Азербайджанской Республики по согласованию и координации взаимодействия полиции и органов внутренних дел на приграничных территориях и дал положительную оценку ее деятельности.

Колокольцев сообщил своему зарубежному коллеге о готовности МВД России продолжать обучение азербайджанских специалистов по программам высшего образования и на курсах повышения квалификации по ключевым направлениям борьбы с преступностью.

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