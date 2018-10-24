В Минске обсуждают реализацию плана обороны Союзного государства

24 Окт. 11:44 2018-10-24T11:44:06+03:00

Шойгу прибыл в Беларусь, где началось заседание совместной коллегии военных ведомств

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск на заседание совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, посвященное совместным действиям по поддержанию стабильности и безопасности в регионе.

"Члены коллегии обсуждают вопросы взаимодействия и координации усилий военных ведомств двух стран по поддержанию стабильности и безопасности в регионе", - сообщает пресс-секретарь российского министра Россияна Марковская.

По словам официального представителя военного ведомства, участники заседания коллегии делятся информацией, которая касается реализации Плана мероприятий министерств обороны двух государств, в том числе подготовки и проведения совместного оперативного учения "Щит Союза - 2019".

Также коллеги собираются подписать ряд документов по дальнейшему развитию интеграционных процессов в военной сфере обоих государств, и обсудить совместную подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.