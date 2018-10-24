ФАС планирует навести порядок в банковской сфере

24 Окт. 11:57 2018-10-24T11:57:18+03:00

Ведомство планирует отрегулировать комиссии и пресечь практику социальных выплат в одним и тех же банках

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Федеральная антимонопольная служба планирует навести порядок в банковской сфере. В частности в ведомстве уверены, что пора отменять комиссии при снятии наличных в банкомате чужого банка. Плата за это должна быть нулевой, как и плата за перевод денег из внутри кредитной организации.

Зачастую информация о взимаемой комиссии недоступна для клиентов, а если и предоставляется, то в такой форме, что пронять ее практически невозможно.

Еще одна проблема на которую обратили внимание в ФАС – это получение социальных выплат только в том банке, который выбирают местные власти.

- Во многих нормативных актах прописано, что гражданин сам может выбрать способ получения таких выплат и организацию, через которую он будет это делать. Довольно часто случаются истории, когда власти на местах проводят тендеры, которые не должны проводиться и отбирают банки для организации получения социальных выплат. В итоге люди ставятся перед фактом: только в этом кредитном учреждении, а в других это якобы платно. Это «творчество», которое не соответствует закону, и его нужно пресекать, - заявил газете «Известия» заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.