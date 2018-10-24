Генсек НАТО оценил ситуацию вокруг договора о РСМД

24 Окт. 12:29 2018-10-24T12:29:04+03:00

По словам Йенса Столтенберга, альянс не планирует размещать в Европе дополнительное ядерное оружие в ответ на «российскую ракетную угрозу»

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Никто из союзников по НАТО не сомневается в важности Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и не хочет начала новой гонки вооружений. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Все союзники согласились с тем, что договор РСМД важен, именно поэтому союзники высказывали озабоченности поведением РФ и разработкой новой ракеты», - рассказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что консенснусное мнение членов НАТО сводится к тому, что США соблюдают ДРСМД, и «проблема заключается в поведении России».

Столтенберг также добавил, что альянс оценит риски для собственной безопасности в связи с развитием ракетного потенциала России, в том числе в рамках встречи на уровне послов на этой неделе. Однако НАТО не рассматривает возможность размещения в Европе дополнительных ядерных вооружений.

«Мы сейчас обсуждаем с Россией, как созвать следующую встречу Совета Россия-НАТО. Я пока не могу сказать, какие вопросы мы намерены обсуждать», - отметил генсек.

Напомним, ДРСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне. В соответствии с документом СССР и США под сокращение попали целые классы ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Также стороны обязались не разрабатывать, не испытывать и не развертывать подобные вооружения.

В последние несколько лет Москва и Вашингтон выдвигают взаимные обвинения в нарушении ДРСМД. В минувшую субботу президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из договора в одностороннем порядке.